Gaza sotto assedio | il racconto al Fatto it | “In ospedale esauriti posti | mandano a casa i malati meno gravi Fuga in Egitto? Un’altra diaspora”

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “La situazione è drammatica essima. Negli ospedali sonoinin rianimazione,che non hanno bisogno di cure urgenti per trovare. Ci sono migliaia di feriti. Manca l’elettricità e stanno finendo le scorte alimentari. Ci sono intere famiglie uccise, cancellate dall’anagrafe. E se ci sarà un’invasione di terra ci saranno ancora più morti”. Sami Abu Omar vive nella città di Khan Younis, città di 150mila abitanti nel sud della Striscia, dove nelle scorse ore sono stati distrutti edifici e moschee ed è stato colpito il molo. Parla in italiano grazie agli studi da odontotecnico fatti a Pisa e alQuotidiano descrive il dramma che sta vivendo da sei giorni insieme alla sua famiglia e a tutti gli abitanti di ...