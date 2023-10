Gaza | si sta consumando un genocidio | il crimine più orrendo | quello che svuota di ogni significato la parola umanità

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “(Il) è un attentato alla diversità umana in quanto tale, cioè a una caratteristica della condizione umana senza la quale la stessasi svuoterebbe di.” (Hannah Arendt). Ho voluto incominciare questo mio breve scritto con una citazione di Hannah Arendt. Non è

"Caritas Gerusalemme, che vede tra gli sfollati aanche membri del suo personale, sipreparando a intervenire a sostegno della popolazione colpita non appena sarà possibile". Lo fa sapere in una nota diffusa oggi la Caritas Italiana che - ...

Gaza, civili in trappola: più di 1400 morti. Raid sugli aeroporti di Damasco e Aleppo - In diretta da Gaza - In diretta da Gaza RaiNews

Onu: Israele ha ordinato l'evacuazione di oltre un milione di persone dal nord di Gaza - In Iran manifestazioni a sostegno di palestinesi e Hezbollah - In Iran manifestazioni a sostegno di palestinesi e Hezbollah RaiNews

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 OTT - ''Hamas sta erigendo posti di blocco e barriere per impedire agli abitanti di lasciare Gaza City'': lo ha affermato il portavoce militare di Israele Danie Hagari in una ...Definirla una nuova crisi è riduttivo, perché quella in corso fra Hamas e Israele da sabato è una guerra non paragonabili alle precedenti tensioni che per quanto cruente ...