Gaza | l’esodo della popolazione verso il sud della Striscia | quasi mezzo milione di sfollati

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Al settimo giorno di guerra tra Israele e Hamas molte migliaia di persone hanno già lasciato le proprie abitazioni aCity e si stanno dirigendo a sud. L’esercito israeliano, che non ha ancora avviato l’invasione, ha però imposto un ultimatum ai palestinesi, avvisando che il norddidiventerà zona di operazioni militari. Dal mattino del 13 ottobre è in corso una marcia di almeno 10 chilometri, intrapresa da famiglie intere. C’è chi viaggia a bordo di veicoli, chi di carretti trainati da asini e cavalli. Coloro che non dispongono di mezzi di trasporto procedono a piedi con i bagagli in mano. Famiglie intere lasciano, anche a piedi, prima che arrivino i militari israeliani. Foto AnsaMedici e pazienti resteranno nella zona di pericolo: mancano completamente ...