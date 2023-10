Gaza | Hamas blocca chi fugge | chiusi i varchi ?L' esercito italiano pronto a entrare nella Striscia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) A parole sembrano tutti d?accordo: non c?è altro tempo da perdere per aprire un corridoio umanitario attraverso cui potrebbero lasciaremigliaia di cittadini terrorizzati...

"Io me ne vado, non mi calmo se penso ai bambini diche stanno aspettando di morire mentre stiamo qui a disquisire sesia un'organizzazione terroristica e se Israele debba rispettare le ...

Israele - Hamas, le news della guerra di oggi. Netanyahu mostra a Blinken foto atrocità commesse da miliziani. Ok ... la Repubblica

Onu: "A Gaza acqua e cibo stanno finendo". Hamas: "Preparavamo l'attacco da due anni". Abu Mazen: "No alla ... Il Fatto Quotidiano

A parole sembrano tutti d’accordo: non c’è altro tempo da perdere per aprire un corridoio umanitario attraverso cui potrebbero lasciare Gaza migliaia di cittadini ...I due retroscena si intrecciano mentre le news, ora dopo ora, descrivono il quadro drammatico con l'assedio totale a Gaza. Hamas e il piano top secret Hamas ha impiegato 2 anni per elaborare il piano ...