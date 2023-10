Gaza | Hamas blocca chi fugge | chiusi i varchi ?L' esercito israeliano pronto a entrare nella Striscia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) A parole sembrano tutti d?accordo: non c?è altro tempo da perdere per aprire un corridoio umanitario attraverso cui potrebbero lasciaremigliaia di cittadini terrorizzati...

Davvero è questo l'obiettivo E davvero ha senso, considerando la situazione di, in cuicontrolla tutto". Al di là e perfino prima delle implicazioni etiche, c'è una domanda che va all'...

Israele - Hamas, le news della guerra di oggi. Netanyahu mostra a Blinken foto atrocità commesse da miliziani. Ok ... la Repubblica

Onu: "A Gaza acqua e cibo stanno finendo". Hamas: "Preparavamo l'attacco da due anni". Abu Mazen: "No alla ... Il Fatto Quotidiano

Quali saranno i prossimi passi di Israele e come reagirà Hamas David Adesnik, esperto di guerra irregolare e contro-insurrezione presso il think tank conservatore Foundation for Defense ...A parole sembrano tutti d’accordo: non c’è altro tempo da perdere per aprire un corridoio umanitario attraverso cui potrebbero lasciare Gaza migliaia di cittadini ...