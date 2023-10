Garcia confermato | ma De Laurentiis chiede risultati | cosa potrebbe succedere dopo Verona

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 13 ottobre 2023)ha una fiducia limitata, dovrà sorprendere tutti e portare a casapostivi Una bufera attorno al nome di Rudiche è stato implicitamente esonerato per due giorni. Prima la stampa, poi lo stesso ADL che aveva fatto capire di voler fare scelte difficili. L’idea principale per sostituirlo era Antonio Conte, unico candidato che secondo la dirigenza avrebbe scosso la squadra grazie alla sua personalità. L’ex allenatore di Juventus e Tottenham però ha gentilmente declinato l’offerta partenopea dicendo di voler stare con la famiglia e rimanere ancora per qualche mese lontano dai campi. Allora ecco che Rudisi trova di nuovo a tenere in mano la panchina del Napoliche tutti si sono schierati contro. Sarà un compito difficile adesso tenere unito un ambiente turbolento e che ...