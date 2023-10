Garcia ancora in bilico | sei partite per scacciare i fantasmi

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Futuro inaspettato per il tecnico francese che adesso si ritrova a dover necessariamente fare dei risultati Quando tutto sembrava fatto per il cambio di guida tecnica sulla panchina del Napoli, con Antonio Conte pronto a subentrare al posto di, arriva la beffa. Un esonero già ampiamente comunicato (implicitamente) dalla stampa nazionale, estera e dallo stesso Aurelio De Laurentiis che aveva in Conte l’unica scelta possibile per la panchina. Lo stesso allenatore ex Juventus, Inter, Chelsea e Tottenham ha smentito le voci spiegando di voler preferire l’ambiente di casa alla panchina azzurra. Ecco allora che Rudisi trovaad essere il tecnico del Napoli senza però essere ben voluto da nessuno. Il francese adesso ha solo una soluzione per riconquistare la fiducia di tutti: vincere. La marcia di Rudi ADL non ha mai ...