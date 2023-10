Garante dei disabili | sentenza storica | l’ABA nei livelli essenziali di assistenza

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Napoli. Unasenza precedenti e di grande portata in materia di terapia ABA (Analisi Applicata del Comportamento) per i disturbi dello spettro autistico è quella pronunciata nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato (n. 8708 del 6 ottobre), su ricorso presentato da ANGSA Campania (Associazione Nazionale Genitori di persone con Autismo). Nella fattispecie, si trattava di un minore con autismo severo, al piccolo l’Azienda Sanitaria Unica delle Marche aveva negato il richiesto trattamento ABA in regime domiciliare, basandosi sull’errato presupposto chestesso non rientrasse nel livello essenziale diautorizzato dalla Regione Marche, nella quale era previsto solo un rimborso parziale delle spese documentate dalla famiglia. Contro tale provvedimento, i difensori dei genitori avevano proposto ricorso al TAR delle ...