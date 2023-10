Gabriella Golia | “Volevo imitare Raffaella Carrà”

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 13 ottobre 2023) «L’annuncio tv più difficile? Avevo accanto Main Delon Tony Hadley ci provò, dopo un bacio lo fermai» Corriere della Sera, di Giovanna Cavalli, pag. 27 Da ragazzina era in fissa con la. «Quando finivano le sue trasmissioni, piangevo. Adoravo le sue gambe ben tornite, io ero una stecca, le avevo secche secche.imitarla, purtroppo non ho mai incontrato un pigmalione come Boncompagni». Si è industriata lo stesso. «Studiavo danza e sognavo la Scala e Carla Fracci, non è andata. Non avevo la più vaga idea di come entrare nel mondo dello spettacolo. A 14 anni, su un settimanale, ho visto il tagliando per il concorso Miss Teenager. Ci ho allegato una mia fotina al mare e l’ho spedito. Mi hanno chiamato. E nel 1975 ho vinto. Se fossi stata a Roma, avrei tentato con il cinema, chissà. Ma ero a Milano e mi hanno consigliato di provare con la ...