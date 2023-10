Furti a scuola | arrestato un uomo di 36 anni

(Di venerdì 13 ottobre 2023) In Monza Brianza è statodai carabinieri della Compagnia di Seregno un 36 enne per furto aggravato continuato. Fra i suoi "colpi" anche quelli nelle scuole. L'articolo .

Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ...la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli "Federico II" per poi frequentare la...

Scuola di Sferracavallo sotto attacco, doppio furto in 10 giorni: rubate due lavagne multimediali PalermoToday

Due furti in dieci giorni in una scuola: portate via due lavagne multimediali Livesicilia.it

Per combattere il fenomeno, che riguarda alcune aree confinanti con la Siria, il governo ha inviato anche le forze speciali ...Con un colpo da maestri si erano messi in tasca un anello da 17 mila euro, mentre incantavano la commessa di una gioielleria con i loro lussuosi vestiti e il loro accento sudamericano. Non erano ...