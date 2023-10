...personaggi dalle posizioni politiche diverse come la Merkel e Schroeder e come Berlusconi e... Malgrado però che l'di calcolo di Putin nei confronti della irriducibilità Ucraina a non farsi ...

"Fu errore di Prodi". Automotive, Urso inchioda l'ex premier ilGiornale.it

Ue: Prodi, 'errore enorme frase Meloni su Gentiloni, il potere ce l'ha il Consiglio' La Gazzetta del Mezzogiorno

Lì sta il grande errore della politica italiana e ha un nome e cognome: Romano Prodi", ha sentenziato il minstro Urso. Una staffilata non da poco all'ex premier e leader della sinistra, che in quegli ...Il presidente della comunità ebraica: “Purtroppo non saremo al ritrovo per la pace di oggi, celebriamo lo Shabat. Lo avevo anche ...