FS | Ferraris “Stazioni non utilizzate saranno presidi di telemedicina”

(Di venerdì 13 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Con la nostra rete ferroviaria possiamo portare la fibra ottica di nuova generazione anche nelle aree rurali migliorando il lavoro degli agricoltori”. Dal palco del Villaggio Coldiretti a Roma, Luigi, Ad di FS Italiane, ha sottolineato quanto la capillarità della rete ferroviaria di circa 17mila chilometri possa essere fondamentale per raggiungere aree che spesso non hanno una connettività adeguata e che quindi non riescono ad essere competitive per il settore agricolo.Un obiettivo che secondopuò dare ulteriore impulso allo sviluppo di attività come l'irrigazione programmata, quindi con meno sprechi di acqua, e in generale a una migliore gestione di tutte le fasi di produzione degli agricoltori italiani.ha anche annunciato l'utilizzo delleferroviarie per ...