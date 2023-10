Frasier | la recensione della serie revival | una sitcom può ancora funzionare nel 2023?

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ladeldi, ladal 13 ottobre su Paramount+, che riprende personaggi e tematichecult anni '90 provando ad attualizzarle ai giorni nostri. L'aspetto più incredibile? Fadannatamente ridere. Viviamo in un periodo storico di reboot, remake, spin-off nell'audiovisivo e a volte addirittura nella letteratura, lo sappiamo bene. Altrettanto spesso questivanno a toccare cult intramontabili del cinema eserialità a stelle e strisce, provando a rinverdirli e vedere se hanno qualcosa di nuovo da dire oggi. In questo scenario si inserisce, sequelcult andata in onda tra gli anni '90 e primi 2000 con protagonista ...