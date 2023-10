Francia | professore ucciso a coltellate da uomo che gridava | “Allah Akbar”

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Attimi di terrore in. In un liceo di Arras, nel nord del Paese, unarmato di coltello haunal grido di ‘’. Altre persone sono rimaste ferite dall’attacco improvviso nel liceo Gambetta.: cosa è successo L’è stato fermato dalle forze dell’ordine. Secondo le informazioni di BFMTV, il L'articolo proviene da Il Difforme.

Attacco al coltello oggi in un liceo di Arras in, dove un uomo ha fatto irruzione al grido di "Allah Akbar", pugnalando a morte un. Nell'attacco sono rimaste ferite diverse persone, due delle quali sono in condizioni gravi, ha ...

Attentato liceo Francia, professore ucciso a coltellate. L'aggressore è un 20enne ceceno, urlava «Allah Akbar» ilmessaggero.it

Francia, accoltellato professore ad Arras da uomo che gridava: 'Allah Akbar' Sky Tg24

Un insegnante è stato brutalmente ucciso e due persone sono rimaste ferite gravemente in un attacco armato con coltello avvenuto oggi in un liceo della città di Arras, nel nord della Francia . La noti ...Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe scagliato contro il docente a grido di “Allah Akbar”. Ucciso un docente, feriti gravemente un latro docente e una guardia di sicurezza della ...