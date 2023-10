Francia | i comunisti rompono con Mélenchon | ' Non ha condannato Hamas | inaccettabile'

Nella sinistra francese all'orizzonte c'è una spaccatura tra idel Pcf France Insoumise, entrambe parte della coalizione di sinistra Nupes. Secondo il Pcf, Il leader di Lfi Jean - Luc Mélenchon "non può più essere un interlocutore credibile" con le sue ...

Il Pcf contro Mélenchon: «Quello che è accaduto nella France Insoumise, di rifiutare di qualificare come terrorismo gli atti che si sono prodotti, non è una differenza, è una spaccatura fondamentale».