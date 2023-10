Francia | attacco in una scuola di Arras | accoltellato e ucciso un insegnante

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Paura insettentrionale, dove un uomo armato di coltello haunin un liceo di. Il fatto è avvenuto intorno alle 11 di stamattina al liceo Gambetta. Secondo il ministro dell’Interno Gérald Darmanin, l’aggressore è stato fermato dalla polizia. Si tratterebbe di un 20enne di origini cecene, ex studente dell’istituto. Secondo quanto riporta la stampa francese, l’uomo avrebbe gridato “Allah Akhbar”. Oltre a lui, la polizia ha fermato anche il fratello. “Stavamo uscendo dalla classe per andare alla mensa, abbiamo visto il ragazzo con due coltelli che aggrediva l’che aveva del sangue addosso. Cercava di calmarlo e di proteggerci”, hanno racconto alcuni studenti a La Voix du Nord. “Ci ha detto di andarcene, non abbiamo capito bene, siamo scappati”. Oltre alla ...

