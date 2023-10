Francia | attacco in un liceo al grido «Allah Akhbar» Cosa è successo

(Di venerdì 13 ottobre 2023)in unal». Un uomo è morto, mentre l’attentatore è stato arrestato Questa mattina un– con matrice terroristica – è avvenuto nelGambetta-Carnot di Arras, nel Nord della. L’attentatore è un giovane di una ventina d’anni, ex allievo dello stesso, di origini cecene. Sarebbe entrato nell’istituto inneggiando ad «». Nella sua azione, il giovane ha utilizzato un coltello, uccidendo un docente di lettere e ferendo gravemente un altro professore e un agente di sicurezza, colpiti uno all’addome e al torace e l’altro alla carotide. I due feriti si trovano in ospedale in prognosi riservata. Non risultano, per ora, ...

Il livello d'allerta è salito con urgenza, come ai tempi post 11 settembre. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente e i loro riverberi in Europa (come l'islamista in) hanno necessariamente fatto scattare un incremento delle misure anti - terrorismo, a Roma in particolare: la storia insegna che è sempre meglio prevenire. " Il rischio ...

