Francia | attacco in liceo | ucciso insegnante Killer urlava ‘Allah Akbar’

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un professore è statoa coltellate in undi Arras, indove oggi un uomo ha fatto irruzione al grido di "Allah Akbar", pugnalando a morte il docente. L'aggressore, di origine cecena, è stato arrestato. Nell'sono rimaste ferite diverse persone, due delle quali sono in condizioni gravi, ha reso noto il prefetto. "Un'operazione di polizia è in corso alGambetta di Arras, l'autore dei fatti è stato arrestato", ha scritto su X il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin. L'aggressore viene descritto come un giovane di circa 20 anni. Insieme a lui è stato arrestato anche il fratello, si legge sul sito de Le Figaro. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Un insegnante ha perso la vita e diverse persone sono rimaste ferite in un attacco a colpi di coltello in un liceo di Arras, in Francia.