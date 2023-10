Francia | attacco con un coltello in un liceo di Arras | morto un insegnante Due feriti gravi

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un uomo armato diha ucciso une causato duein undi, nel nord della. Come confermato dal ministro dell’Interno Gérald Darmanin, il principale sospetto è stato fermato dalle forze dell’ordine. Secondo informazioni in possesso dell’emittente francese Bfmtv l’assalitore ha gridato “Allah Akbar“. ha gridato ‘Allah Akbar’. Un’informazione confermata su Twitter dal ministro dell’Interno, . Une opération de police a eu lieu au lycée Gambetta à. L’auteur des faits a été interpellé par la police. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 13, 2023 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

