FOTO – Dimarco | tributo dall’Inter | «Spettacolare | unico!»

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Federicosi è reso protagonista di una prima parte di stagione ai limiti della perfezione. Tra assist e gol ha inciso notevolmente sui risultati raggiunti, l'Inter lo tributa con un post su Twitter. INIZIO – Che inizio di Federico! 3 assist in campionato e 1 gol contro l'Empoli decisivo eda fuori area di controbalzo. L'esterno è diventato un uomo fondamentale per Simone Inzaghi e la sua nuova versione dell'Inter. Una squadra propositiva, offensiva, ma anche fragile mentalmente come dimostrato con Sassuolo e Bologna. Il club ha dedicato un post su Twitter al giocatore simbolo e figlio della tifoseria nerazzurra. https://x.com/Inter/status/1712830673965433336?s=20si sta confermando ai livelli altissimi già mostrati la scorsa stagione.