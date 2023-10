“Forno al Fresco” | in vendita il pane prodotto dai detenuti del carcere di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) È nato il nuovo marchio dei prodotti deldella casa circondariale di, gestito dalla Cooperativa Sociale Calimero: “aldaldi– sforniamo una seconda possibilità” (prima: “Dolci Sogni Liberi”). Un progetto che si apre a molto più che semplice formazione, dando la preziosa possibilità, aidelbergamasco, di essere veri e propri dipendenti. Le statistiche sono tutte a favore di questo intento ben riuscito: infatti, chi non lavora inrisulta essere soggetto per il 70% a recidive. Al contrario, per chi si dedica ad attività lavorative, la percentuale si abbassa al 2%. La novità è stata presentata nella mattinata di giovedì (12 ottobre) dai tanti dei fautori e collaboratori ...