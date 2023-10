Formula 1 | retroscena inquietante | dramma sfiorato | “Ha perso i sensi durante la gara”

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il Gran Premio del Qatar è stato davvero difficile per una gran parte dei piloti di1. Sono emersi tanti problemil’ultimo Gran Premio in Qatar tanti piloti che hanno partecipato allahanno esposto le loro denunce e problematiche del circuito in Medio Oriente. Alcuni protagonisti delle vetture hanno dovuto abbandonare la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.