Formazioni ufficiali Olanda-Francia | qualificazioni Europei 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ledi, sfida valida per i gironi di qualificazione agli. Gli orange vogliono riscattare la sconfitta dell’andata e consolidare il secondo posto, mantenendo un vantaggio sull’ostica Grecia. I ragazzi di Deschamps vanno invece a caccia dei tre punti per chiudere il discorso e staccare il pass per Euro. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di venerdì 13 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.