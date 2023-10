Formazione digitale | contro il “gender gap” al via in Campania un’IT Academy per sole donne “

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Parte inil Progetto ITac@ che dà la possibilità a, italiane e straniere, di migliorare la propria condizione occupazionale ed eccellere nel mondo del lavoro perché affianca laal potenziamento delle soft skills necessarie al cambiamento. I corsi online, gratuiti e modulabili, ancora disponibili, sono diBase IT, inclusiva di un approfondimento su strumenti di produttività (Excel, Word e PowerPoint); Fondamenti di programmazione html, CSS, Java script per lo sviluppo e manutenzione di semplici applicazioni web;avanzata per lo sviluppo di applicazioni web più complesse con framework React (per questo corso è richiesta la conoscenza di Java). Tutti i percorsi includono inoltre 40 ore diobbligatoria ...