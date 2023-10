Fondo monetario | “Le previsioni di crescita italiane ambiziose ma fattibili” Ma anche Bankitalia “taglia”

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “Le stime del governo italiano di unadel Prodotto interno lordo dell’1,2% nel 2024 sonoma“, afferma il direttore del dipartimento europeo delInternazionale Alfred Kammer in conferenza stampa alla riunione annuale Fmi. La cifra è indicata nella Nadef, la nota del ministero dell’Economia con i numeri su cui impostare la legge di bilancio. Tre giorni fa il Fmi ha abbassato le suediper l’economia italiana portandole a + 0,7% sia nel 2023 che nel 2024, con una sforbiciata dello 0,4 e dello 0,2% rispetto alle stime presentate a luglio. Kammer ha ricordato come il taglio alle stime sia dovuto “meccanicamente” al calo visto dal Pil italiano nel secondo trimestre. Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ...

