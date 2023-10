Follia gas | sfiorati i 50 euro per la guerra | cosa può succedere

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Diversi elementi stanno determinando un notevole aumento dei prezzi del gas, portandoli a livelli che non si vedevano da quasi due mesi. Le negoziazioni sul mercato di Amsterdam, che è un indicatore importante per l’pa, si stanno svolgendo a 52per megawattora, registrando un aumento del 13% rispetto a due giorni fa. Negli ultimi sette giorni, abbiamo assistito a un incremento di circa il 40%. I principali fattori che stanno spingendo al rialzo i prezzi sono i timori riguardo alle possibili conseguenze degli scontri in Palestina, soprattutto nel caso in cui il conflitto si dovesse estendere ad altre aree del Medio Oriente. Israele ha bloccato l’attività di un impianto gestito da Chevron nel Mediterraneo, citando ragioni di sicurezza come causa. Inoltre, in Australia, sono stati annunciati nuovi scioperi che stanno mettendo ulteriormente ...