...svolgendo gli incontri annuali die Banca Mondiale, Il responsabile del Dipartimento Europa del Fondo, Alfred Kammer, in una conferenza stampa ha definito "ambizioso ma fattibile", l'di ...

Fmi: obiettivo Italia Pil +1,2% ambizioso ma raggiungibile Agenzia askanews

Kammer (Fmi): «Un pil per l'Italia a +1,2% nel 2024 Target ambizioso ma fattibile con Pnrr» Il Sole 24 ORE

Da Marrakech, dove si stanno svolgendo gli incontri annuali di Fmi e Banca Mondiale, Il responsabile del Dipartimento Europa del Fondo, Alfred Kammer, in una conferenza stampa ha definito "ambizioso ...direttore per l’Europa dell'Fmi. "Il governo - prosegue - ha chiaro il suo obiettivo e sta ponderando ogni passo per raggiungerlo, consapevole delle numerose difficoltà, sta operando senza azzardare ...