Fmi | obiettivo Italia Pil +1 | 2% ambizioso ma raggiungibile Giorgetti | nostre previsioni più azzeccate

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Lo scarto sulledi crescita del Pilno nel 2024 tra le stime del Fmi (+0,7%) e quelle più ottimistiche del Governo (+1,2%) può essere superato. Da Marrakech, dove si stanno svolgendo gli incontri annuali di Fmi e Banca Mondiale, Il responsabile del Dipartimento Europa del Fondo, Alfred Kammer, in una conferenza stampa ha definito "ma fattibile", l`di Roma. "Lo dico - ha affermato - perché il piano Next generation Eu (Ngeu) svolge un ruolo e questi investimenti ci saranno nel 2024 oltre ciò che stiamo prevedendo per l`impatto sui conti pubblici. E ciò potrebbe portare a una crescita più alta. Una crescita dell`1,2% dunque è".Poco prima era stato lo stesso ministro dell`Economia Giancarlo, anche lui presente ai meeting nella ...