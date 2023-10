'Vediamo la riforma delle regole fiscali come un'opportunita', perche' le regole fiscali attualmente in vigore non hanno raggiunto alcuni degli obiettivi prefissati. Nei periodi difficili idovrebbero spendere nei periodi favorevoli risparmiare ma questo non e' avvenuto e il patto nella versione attuale non ha incentivato questo comportamento'. Lo ha detto in un'intervista a ...

Fmi, 'i governi combattano l'inflazione riducendo il deficit' Tiscali Notizie

Kammer (Fmi): “Mercati delusi dalle scelte del governo, l’Italia deve ridurre il debito subito” la Repubblica

Secondo un rapporto del Fmi del 2021, i governi di tutto il mondo spendono quasi mezzo trilione di euro all'anno per rendere più conveniente l'uso dei combustibili fossili. Questi sussidi si ...I governi europei dovrebbero aiutare le banche centrali a ridurre i deficit per ricostruire i cuscinetti di risorse nei bilanci pubblici, afferma l'Fmi, per aiutare a ridurre l'inflazione.