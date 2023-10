Fip Star Fastweb Perugia al Padel Arena di Torgiano

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un torneo di rilevanza internazionale in Umbria dal 16 al 22 ottobre Per la prima volta in Umbria verrà ospitato il circolo internazionale Cupra Fip, organizzato dalla Federazione internazionale di. Il torneo di rilevanza mondiale, che prende il nome di Fip, si terrà aldi Torgiano da lunedì 16 ottobre fino domenica 22. Martedì 17 e mercoledì 18 ci saranno le fasi di qualificazione, giovedì 19 ottobre primo e secondo round del Main Draw, venerdì 20 i quarti di finale, sabato 21 le semifinali e domenica 22 ottobre le finali. Il montepremi finale ammonta a 25mila euro (suddivisi tra le categorie maschile e femminile) grazie agli sponsor del torneo:, Ecosuntek e Birra Flea. Attesi alcuni tra i ...