Fiori autunnali | quali piantare in questa stagione

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Giardino colorato anche in autunno? Si tratta di un’opzione più che possibile poiché esistono deiperfetti per essere piantati in autunno. Anche settembre, infatti, può essere considerato un mese ideale per dedicarsi al giardinaggio. I colori dell’autunno sono davvero magnetici, ma quando pensiamo alle tonalità ci vengono in mente i gialli, i rossi o i marroni delle foglie secche e adagiate sul terreno. In realtà anche laautunnale può essere unavitale per alcune piante. Infatti, esistono dei, ad esempio, perfetti per essere piantanti con questo clima e adatti a rendere il giardino colorato eto anche a partire da settembre. Girasole – VelvetMagsono idell’autunno Tra i...