Fine all' ingiustizia | Cina contro Israele | venti di guerra totale Pechino | diplomatico ferito | scatta un arresto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) A quasi una settimana dall'attacco di HamasTel Aviv, l'esercito israeliano sembra pronto a entrare nella Striscia di Gaza: lo confermerebbe la richiesta all'Onu di “ricollocare” circa 1,1 milioni di residenti dal nord al sud di Gaza entro 24 ore. I terroristi rivelano: un attacco preparato per due anni. Dalla Striscia, il tentativo di fuga dal valico di Rafah verso l'Egitto, ma il valico resta chiuso e Hamas chiede di non aprirlo. Gli Usa starebbero negoziando per l'apertura agli stranieri. Segui la diretta. Ore 15.52 - Proteste a favore di Gaza in diversi Stati Proteste a favore di Gaza e dei palestinesi si sono svolte oggi, nella "giornata della rabbia" anche in Iran, Pakistan e Afghanistan. A Teheran i manifestanti brandivano bandiere di Hezbollah. Portavano striscioni con la scritta: "Abbasso l'America" e "Abbasso". Manifestazioni ...