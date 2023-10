“Fig* da paura” | Emma commenta Annalisa e svela cosa pensa del suo incredibile successo | le parole su Maria De Filippi

(Di venerdì 13 ottobre 2023)Marrone è tornata di nuovo protagonista delle scene musicali italiane. Dalla scorsa mezzanotte, infatti, è fuori su tutte le piattaforme il suo nuovo lavoro dal titolo “Souvenir”. Alla vigilia del nuovo album,si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli nel suo programma The BSMT.parla die... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

.1 Rendimento dei titoli di Stato a 10 anni L'inversione di trend riflette in gran parte le ... perche il recente miglioramento possa essere soltanto temporaneo. Il lavoro dettagliato del ...

FiPiLi Horror Festival 2023. Festival della paura tra cinema e ... Comune di Livorno

Paura in piazza ad Arcore, picchiato e rapinato del cellulare e della bicicletta elettrica Prima Monza

Non è un trend, è una canzone scritta e cantata bene. Lei è una fig* da paura e sta funzionando. Anche se fosse un trend quale sta il problema Lei è un’artista brava. “Per me vedere Annalisa che è ...Da piccolo sognava di seguire le orme papà Lilian, ex stella di Parma e Juve e simbolo della nazionale francese, e non ha mai avuto paura di caricarsi sulle spalle la pesante eredità di essere il fig ...