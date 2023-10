Festival di Trento | Scaroni | «Avremo lo stadio più bello del mondo»

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 13 ottobre 2023) C’era anche Paolotra gli ospiti del prestigiosodello Sport di. Durante l’evento, che si sta svolgendo in questi giorni e in queste ore nel capuoluogo, il presidente del Milan ha detto la sua sul prossimodel Diavolo. Un impianto che, per usare le sue parole, dovrà essere: «Il piùdel». «Quello del Milan sarà lopiùdel. Parlo di stadi ormai da cinque anni, ormai è una missione. Sui social i tifosi ormai mi chiamano Paoloni. Occuperemo un’area inutilizzata per qualunque altro scopo ma adatta per fare uno. Il fondo Red Bird è super specialista nella costruzione di stadi, ne hanno realizzati tanti in America. Anche per questo ...