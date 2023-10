Festa del Cinema di Roma 2023 | i 15 film da non perdere

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Da Saltburn di Emerald Fennell agli esordi alla regia di Paola Cortellesi e di Margherita Buy, fino a Dream Scenario e la sorpresa The Royal Hotel di Kitty Green: ecco la nostra selezione deipiù interessanti in programma alla 18adeldi. Da 18 anni, appuntamento fisso nell'autunno della Capitale. Un anniversario importante, questa volta, che segna simbolicamente l'età della maturità. Anche per questo, ladeldipunta tutto sul pubblico, offrendo agli spettatori un programma trasversale, aperto, popolare. Del resto, il pop è sempre stato al centro della, che torna all'Auditorium Parco della Musica dal 18 al 29 ottobre. Auditorium, ma non solo: i luoghi del...