Ferruccio Sansa e l’indagine sulla moglie del capo dell’opposizione in Liguria | «Circonvenzione di incapace insieme a un prete»

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati l’avvocata Genovese Maria Valeria Valerio e Achille Boccia, ex missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere. L’accusa per entrambi èd’. La vittima sarebbe Mariangela Toncini, ex dipendente del Banco Ambrosiano morta il 16 gennaio 2023 a 95 anni. Maria Valerio è ladi, giornalista e candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra. Oggi guida l’opposizione a Toti. Boccia è sacerdote diocesano della parrocchia di Bogliasco.non è indagato. Ma la procura ha sequestrato i conti cointestatialla. Il reato In base all’articolo 643 del Codice Penale l’accusa di...