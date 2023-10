Ferrari | la rivelazione di Vasseur rattrista i tifosi | dichiarazioni da brividi

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Formula 1, incredibile in: laditutti ida. La, anche in questo 2023, ha deluso e non poco le aspettative dei. Dopo un inizio scioccante, con una SF-23 che faticava tantissimo nel rientrare tra le prime 5 posizioni, sono arrivati degli aggiornamenti che hanno migliorato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.