Fenomeno Vermeeren | anche la Juve si iscrive alla corsa per il talento dell'Anversa

(Di venerdì 13 ottobre 2023) C'era Sudakov nel mirino. Quando gli osservatori bianconeri si sono presentati per osservare ilucraino in occasione di-Shakthar,...

Atalanta, Scalvini unico italiano finalista al premio «European Golden Boy» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Champions League, i cinque giovani da seguire: Yamal e non solo GianlucaDiMarzio.com

Festa grande in casa Atalanta: Giorgio Scalvini, difensore cresciuto nel vivaio nerazzurro, non solo appare tra i 20 finalisti del prestigioso premio «European Golden Boy» dell’edizione 2023, non solo ...