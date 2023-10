Fedriga a Washington “Agevolare investimenti reciproci tra Usa e Italia”

(Di venerdì 13 ottobre 2023)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Abbiamo iniziato a costruire da diversi anni un percorso per intensificare i rapporti e le opportunità tra Stati Uniti e”. Così all’Italpress il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, che ha partecipato a, presso l’Ambasciatana, alla riunione annuale del Transatlantic Investment Committee (Tic), un incontro per approfondire le opportunità di co-tra gli Usa e le regionine. “Come Conferenza delle Regioni – spiega – abbiamo siglato un protocollo insieme al Tic pere poi anche con una visione molto chiara di assetto e strategia politica che ...

doposi recherà anche a New York per un giro di incontri istituzionali. 'A New York incontrerò imprese e fondi di investimento per presentare il sistema Italia, in particolar modo ...

Governatore Fedriga partito per Usa, tappe Washington e New York Agenzia ANSA

Il governatore Fedriga in missione negli Stati Uniti, tappe a Washington e New York ilgazzettino.it

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Abbiamo iniziato a costruire da diversi anni un percorso per intensificare i rapporti e le opportunità ...WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Abbiamo iniziato a costruire da diversi anni un percorso per intensificare i rapporti e le ...