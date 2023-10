Fedez torna a casa

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 13 ottobre 2023)ha lasciato il Fatebenefratelli di Milano dove era stato ricoverato il 28 settembre scorso per una emorragia causata da due ulcere. Dopo un settimana e un giorno di ricovero,è stato dimesso nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre dall’ospedale di Milano.. Crediti: Instagram/– velvetgossipE’ stata tanta l’apprensione e la preoccupazione per le condizioni di salute del rapper, sia dai media sempre pronti a condividere gli aggiornamenti sullo stato clinico, ma anche dai tanti fan. Per fortuna i valori del sangue sono migliorati e quindi,, ha potuto lasciare l’ospedale.: l’urgenza del ricovero e la trasfusione di sangue Dopo 8 giorni di ricovero,è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano. In attesa dalle imminenti ...