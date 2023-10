Febbre da derby per l’Avellino | settore ospiti sold out in meno di mezz’ora

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCome annunciato, sono andati letteralmente a ruba i ottocento tagliandi delper Casertana-Avellino. Le rivendite autorizzate Go2 hanno infatti esaurito la scorta di biglietti indi(per l’acquisto era necessaria la fidelity card), l’apertura della prevendita fissata alle 17 di giovedì. In molti sono rimasti a bocca asciutta, dopo ore di fila. Una gara che torna dopo tre anni che segnerà il rinnovarsi dell’amicizia tra le due tifoserie. La squadra di Michele Pazienza, dopo il successo roboante contro il Potenza cerca conferme nel match del “Pinto” di Caserta. La prestazione con i lucani con annesso passaggio del turno di Coppa Italia di Serie C contro il Monopoli ha ridato ottimismo all’ambiente, dopo il passo falso arrivato contro il Messina due settimane fa. ...

