“Fate qualcosa | siamo disperati” Choc al Grande Fratello | l’appello dei genitori della concorrente

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Clamoroso retroscena fuori dalsu Heidi Baci, infatti un vero e proprio allarme sarebbe stato lanciato dai. A svelare tutto sui social è stata una persona, che avrebbe avuto un contatto diretto con loro. E proprio su X, ex Twitter, è stato diffuso il messaggio che potrebbe aprire un vero e proprio caso. E ora non sappiamo se gli autori del reality show di Alfonso Signorini vorranno intervenire per cercare di fare chiarezza. Tutto è successo all’oscurodel, infatti Heidi Baci non sa cosa starebbe succedendo essendo rinchiusa in casa. La madre e il padregiovane sarebbero letteralmente furiosi e vorrebbero che si facesseper il bene...