Farmacia Santoro | con Granfarma l’assistenza farmaceutica è a portata di click

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il progetto di e-commerce nato ad Andria su iniziativa del farmacista Vito Lucioè un vero e proprio customer care specializzato, con la possibilità di prenotare un consulto diretto e online con il farmacista Andria, 13 ottobre 2023. Farmaci da banco, cosmetici, integratori alimentari ma anche prodotti per l’igiene, l’infanzia e gli animali domestici: l’emergenza Covid ha di fatto cambiato le abitudini dei consumatori e internet è diventato uno dei canali preferiti anche per acquistare prodotti farmaceutici di ogni genere. La strada dell’online è quindi tracciata e ci sono realtà che si sono attrezzate fin da subito, diventando delle vere e proprie farmacie multicanale. È il caso di, progetto nato ad Andria, in Puglia, su iniziativa del farmacista Vito Lucio(titolare dell’omonima): ...