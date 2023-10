(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 11 ott. (Adnkronos Salute) - Nuove analisi dello studio Magnify-Ms sucompresse, dimostrano che i pazienti conrecidivante (Smr) presentano una riduzione duratura della catena leggera dei neurofilamenti (Nfl) nel siero. Questo è segno che, in 2 anni, il trattamento ha ridotto il danno neuronale in tutti i sottogruppi di pazienti sottoposti a risonanza magnetica. Inoltre, idi 2 studi Real-World Evidence (Rwe), registrano un aumento dell'uso dicompresse nei pazienti naïve al trattamento, riducendo così i livelli di switch (spostamento, ndr) verso altri trattamenti modificanti il decorso della malattia (Dmt - Disease Modifying Therapy) fino a quattro anni. I risultati sono stati presentati daal IX Congresso ...

Sono una classe diche, per i dati che abbiamo disposizione oggi, sembrano agire sia sulla ... In occasione del congresso,ha presentato i nuovi incoraggianti dati relativi a evobrutinib. ...

Farmaci, Merck: 'Nuovi dati confermano efficacia cladribina in sclerosi multipla' Tiscali Notizie

Farmaci, Merck: "Nuovi dati confermano efficacia cladribina in ... Adnkronos

Le molecole contrastano l’infiammazione. Se ne parla al Congresso Mondiale sulla patologia autoimmune in corso a Milano ...Sono una classe di farmaci che, per i dati che abbiamo disposizione oggi ... In occasione del congresso, Merck ha presentato i nuovi incoraggianti dati relativi a evobrutinib. Questo inibitore della ...