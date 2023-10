Fame e sete | la scelta di Israele | perché l' assedio è l' arma più efficace

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Gaza circondata dalle truppe ebraiche. Gaza isolata anche dall'Egitto dopo la chiusura del valico di Rafah. Gaza: non si entra, non si esce. È lo specchio di questi tempi, nei quali l'ipertecnologia indirizza, facilita e condiziona la vita quotidiana ma, quando c'è una guerra, il metodo tradizionale per piegare il nemico resta lo stesso: l'. Se appare paradossale che la difesa israeliana sia stata beffata da gente in parapendio e motociclisti in infradito, è altrettanto consequenziale che oggi, per aver ragione dei terroristi di Hamas, Netanyahu abbia dato mandato ai militari di ricorrere alla strategia più classica della storia. Non è una novità. Nell'era in cui con i droni si può centrare obiettivi minuscoli (chiedere al convoglio del generale iraniano Soleimani), il copione della “guerra d'antan” è andato in scena anche nel recente 2022 all'acciaieria ...