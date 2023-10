Faida trapper | Simba La Rue condannato a quattro anni per lesioni e rapina al gruppo rivale di Baby Touché

Per i dueè in corso il processo. La Procura ha chiesto una condanna a 5 anni e 8 mesi per Simba e 4 anni e 8 mesi per Baby Gang. Sentenza il 15 novembre.

Milano: faida tra trapper, Simba La Rue condannato a 4 anni (2) La Sicilia

Faida tra trapper, Simba La Rue condannato a 4 anni Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Nicola Pietrangeli è stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma. L’ex tennista, che un mese fa ha compiuto 90 anni, sta bene e fra due settimane sarà sottoposto ad altri controlli per v ...È stato condannato a 3 anni l’ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin per omicidio colposo plurimo aggravato nel processo per l’alluvione di Livorno del settembre 2017 in cui morirono 8 persone e in cui ...