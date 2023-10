Faida tra trapper | Simba La Rue condannato a 4 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il 21enne rivale del rapper Baby Touché riconosciuto colpevole di rapina e lesioni Mohamed Lamine Saida, il21enne famoso comeLa Rue, è statoa 4per rapina e lesioni nel processo con rito abbreviato sulla cosiddetta ‘tra’, che aveva portato il 9 giugno 2022 anche al sequestro e al pestaggio del rapper ‘rivale’, Baby Touché, che però non ha mai formalizzato querela rendendo impossibile il processo per sequestro di persona. Il gup di Milano Rossana Mongiardo ha ratificato un patteggiamento e hagli altri imputati. Il giudice ha ancheMevljudin Hetem a 3e 8 mesi, mentre la 21enne Sara Ben Salha – ritenuta dagli inquirenti l”esca in carne e ossa’ per il pestaggio al ...