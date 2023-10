Faida tra trapper | quattro anni a Simba La Rue Condannati altri cinque imputati a Milano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) È stato condannato a 4il21enne Mohamed Lamine Saida, dettoLa Rue, a processo con rito abbreviato congiovani della sua ‘crew’ per il caso della cosiddetta “tra”. Una vicenda che aveva portato il 9 giugno 2022 anche al sequestro e al pestaggio di un rapper di un gruppo rivale, Baby Touché. È la decisione della giudice per l’udienza preliminare diRossana Mongiardo.a pene fino a 3e 8 mesi e un altro imputato ha patteggiato 3e 4 mesi. Al centro del processo c’erano le accuse di lesioni e rapina per un’aggressione in via Settala commessa dal gruppo “per sfregio e punizione” per “mortificare” la ...