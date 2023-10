Fagioli | 'Mai scommesso sulla Juve' Sul suo telefono le chat con altri calciatori | uno è della Juventus

... tra gli altri, il giocatore bianconero. Nel pomeriggio è stato convocato come testimone in ... Ai cronisti che lo attendevano in strada, per sapere cosaavesse messo a verbale, ha però ...

Corona svela cosa ha fatto la Juventus quando ha saputo di Fagioli ... Sport Fanpage

Calcio scommesse, Fabrizio Corona convocato in questura per il caso in cui è indagato Nicolò Fagioli: “Lo fan… La Repubblica

Nicolò Fagioli avrebbe confessato di non aver mai scommesso sulla Juventus, ascoltato dalla procura della FIGC. Il centrocampista, come riferisce La Repubblica, ha confessato di aver scommesso su part ...«Mai, assolutamente, sulla Juve». Fagioli avrebbe giocato cifre importantissime negli ultimi diciotto mesi, si parla di centinaia di maglia di euro. Siamo di fronte a un caso di ludopatia. Nulla però ...