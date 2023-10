Fagioli ha scommesso sulla sua Juve? I dubbi della Figc e tutto quello che ha rivelato

(Di venerdì 13 ottobre 2023) ROMA - A inizio settembre Nicolòsi è recato in gran segreto a Roma e ha raccontato al procuratore- con dovizia di particolari - il suo coinvolgimento nella maxi - inchiesta...

, quindi, avrebbe ammesso la propria responsabilità diretta . Parlando però del suo coinvolgimento a livello marginale e senza attività di coordinamento né "proselitismo". "Nicolò è sereno e ...

Fagioli ha ammesso di aver "scommesso su partite di calcio" - Sportmediaset Sport Mediaset

Fagioli confessa ai pm: “Sì, ho scommesso sulle partite” la Repubblica

Il caso scommesse potrebbe vedere coinvolti altri giocatori oltre a Fagioli, Zaniolo e Tonali. Fondamentali per l’inchiesta le chat di scommesse sul telefono dello juventino. Si sarebbe dovuto parlare ...Per la Procura il sospetto è che dietro i siti illegali operi la criminalità organizzata. Non è escluso che compaiano altri calciatori ...